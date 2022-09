Groene opening op Wall Street verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten lijken dinsdag met een stevige winst van start te gaan. Rond lunchtijd noteert de future op de S&P 500 1,2 procent hoger en die voor de Nasdaq 1,4 procent. Maandag sloot Wall Street nog in het rood en daarmee kwam ook de Dow Jones index in een 'bear market' terecht. Inmiddels lijdt Wall Street al dagen op rij verlies. Renteverhogingen om de inflatie onder controle te krijgen wakkeren de recessievrees aan. De Amerikaanse inflatie is "onaanvaardbaar hoog" zei Fed-bestuurder Loretta Mester van de Federal Reserve Bank of Cleveland maandag. "Als er onzekerheid is [over de hoogte van de inflatie], kan het voor beleidsmakers beter zijn om agressiever te handelen", zei ze. "Preventief handelen kan voorkomen dat het meest donkere scenario uitkomt." "Ik zal een aantal maanden van dalingen in de maand-op-maand metingen moeten zien, voordat het beleid wordt aangepast", zei ze. "Wensdenken kan geen vervanging zijn voor hard bewijs." De macro-agenda is vanmiddag goed gevuld. Voorbeurs krijgt de markt inzicht in de orders voor duurzame goederen en de huizenprijzen berekend door Case Shiller. Na opening van de handel volgen nog de nieuwe huizenverkopen en het consumentenvertrouwen. De euro/dollar handelt dinsdag op 0,9635 en de Amerikaanse tienjaarsrente staat op 3,817 procent. Olie wordt bijna 2 procent duurder. Nieuws De grote techaandelen gaan dinsdag met winst van start. Amazon, Apple en Microsoft lijken 1,5 procent in het groen te openen. Slotstanden De Dow Jones index is maandag 1,1 procent lager gesloten op 29.260,81 punten en de breder samengestelde S&P 500 index daalde 1,0 procent naar 3.655,04 punten. De Nasdaq eindigde 0,6 procent lager op 10,802,92 punten. Bron: ABM Financial News

