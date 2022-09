Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger, ofschoon de plussen in de loop van de handelssessie wel afnamen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 0,4 procent op 390,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,7 procent naar 12,303,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,3 procent met een stand van 5,783,39 punten. De Britse FTSE daalde dinsdag 0,3 procent naar 7.001,36 punten. De beurzen koersen volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx voorlopig op steunniveaus, en zijn daarmee een "herstelpoging gestart". De specialist denkt dat de beurzen in de komende dagen een “groter herstel” kunnen laten zien. De markt zal volgens hem vanmiddag ook in beweging worden gezet door het Amerikaanse consumentenvertrouwen en cijfers over de huizenmarkt. Vandaag komen de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde, de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell, de voorzitter van de Fed van Chicago Charles Evans, van de centrale bank van Frankrijk François Villeroy de Galhau en Bank of England-econoom Huw Pill aan het woord. In de Verenigde Staten volgen verder nog de orders voor duurzame goederen over augustus. Olie werd dinsdag duurder. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 1,4 procent in het groen op 77,72 dollar, terwijl voor een november-future Brent 84,02 dollar werd betaald, een stijging van 1,3 procent. De euro/dollar noteerde op 0,9623. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9646 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 0,9690 op de borden.



Bedrijfsnieuws AkzoNobel heeft dinsdag een winstwaarschuwing afgegeven vanwege de grote macro-economische onzekerheden, met name in Europa en China, wat heeft geleid tot een historisch laag consumentenvertrouwen. Akzo verwacht voor het derde kwartaal een aangepaste operationele winst van 195 tot 215 miljoen euro. Dit was vorig jaar in dezelfde periode nog 241 miljoen euro. De huidige trend zal ook doorzetten in het vierde kwartaal. De koers van het aandeel AkzoNobel noteerde 1,1 procent lager. In Parijs waren de koersen van aandelen van Worldline en STMicroelectronics uitschieters met voor elk een plus van 2,6 procent. Het aandeel Kering zag de koers met 2,5 procent dalen. In Frankfurt daalde de koers van het aandeel Deutsche Bank 2,5 procent, terwijl het aandeel Infineon datzelfde percentage aan koerswinst kon bijschrijven. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,8 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index daalde maandag 1,0 procent tot 3.655,20 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent op 29.260,81 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 10.802,92 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.