Valuta: sprekers kunnen euro in beweging zetten

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag boven de 0,96 dollar, boven het dieptepunt van maandag.

"De markt kijkt deze week vanaf vandaag vooral uit naar tal van sprekers uit het monetaire circuit", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De euro kende maandagochtend een voorlopig dieptepunt van 0,9554 dollar, naar ons idee vooral een gevolg van de behoefte aan een veilige haven in de vorm van de dollar. De euro kan steun ondervinden als de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde vandaag scherper van toon blijkt dan tot nu toe het geval was. Voorlopig is een verhoging met 75 basispunten door de ECB in oktober al helemaal ingeprijsd", aldus Van der Meer.

Het Britse pond heeft na de val richting 1,0350 dollar eerder deze week een herstel laten zien naar iets minder dan 1,08 dollar. Vergeleken met vorige week dinsdag raakt de Britse munt op dit niveau ruim 6 dollarcent kwijt. "Het Britse pond had op 1,0350 dollar ook wel erg veel ruimte om even te herstellen", aldus de valutahandelaar van Ebury dinsdag.

Vandaag komen naast Lagarde ook de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell, de voorzitter van de Fed van Chicago Charles Evans, van de centrale bank van Frankrijk François Villeroy de Galhau en Bank of England-econoom Huw Pill aan het woord.

Vanmiddag komen in de Verenigde Staten de order voor duurzame goederen over augustus naar buiten, gevolgd door de huizenprijzen in juli, de verkopen van nieuwe woningen in augustus en het consumentenvertrouwen van onderzoeksbureau The Conference Board voor september.

De euro noteerde dinsdag 0,1 procent hoger op 0,9622 dollar. De Europese munt noteerde 0,9 procent lager op 0,8920 Britse pond. Het Britse pond herstelde dinsdag 1,0 procent en noteerde op 1,0788 dollar.