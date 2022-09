Tech aan kop in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend hoger. Kort voor de klok van elf uur steeg de AEX met 1,0 procent tot 646,58 punten.

Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx ziet de Amerikaanse rentes wat teruglopen, terwijl een plotselinge daling van de dollar en een stevige opleving van de bitcoinkoers volgens hem ook signalen zijn die als positief voor de aandelenbeurzen mogen worden beschouwd.

Wel waarschuwt Blekemolen dat de zogenoemde Fear & Greed-index met een stand van boven 19 "extreme angst" reflecteert. "Dit kan zomaar eens een tijdelijke bodem betekenen", aldus de expert van Lynx. Vooralsnog lijkt een groter herstel volgens Blekemolen de komende dagen mogelijk.

"Of we vandaag in het groen sluiten zal ook deels afhangen van de woorden die Jerome Powell zal gebruiken tijdens zijn openingstoespraak op de 2022 Community Banking Research Conference in St. Louis", zo stelde Blekemolen.

De markt zal volgens hem vanmiddag ook in beweging gezet door het Amerikaanse consumentenvertrouwen en cijfers over de nieuwe huizenverkopen.

Verder gaat de aandacht naar de start van het nieuwe kwartaalcijferseizoen, dat volgende maand begint. "Een aantal bedrijven begint zich al in te dekken", aldus Blekemolen, onder meer wijzend op winstwaarschuwingen van AkzoNobel vanochtend en FedEx ruim een week geleden.

Analist Gregory Faranello van AmeriVet Securities waarschuwt voor een "zeer gevaarlijke" periode voor de beurzen wereldwijd. "De financiële condities worden in rap tempo krapper. De reële rentes stijgen in hoog tempo en dat zal uiteindelijk economische consequenties hebben", aldus Faranello, die bovendien de liquiditeit op de beurzen snel ziet teruglopen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9632. De olieprijzen stegen met krap twee procent tot 78 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen koerste AkzoNobel tot 1,5 procent lager, na een volgens Jefferies stevige winstwaarschuwing. Akzo verwacht voor het derde kwartaal een aangepaste operationele winst van 195 tot 215 miljoen euro. Dit was vorig jaar in dezelfde periode nog 241 miljoen euro. Degroof Petercam besloot om het Houden advies en het koersdoel in heroverweging te nemen.

Koploper in de AEX was halfgeleiderfonds Besi met 3,6 procent koerswinst.

In de AMX wonnen InPost en AMG respectievelijk 4,1 en 3,0 procent. Vastgoedfondsen behoorden opnieuw tot de grootste dalers. WDP en Eurocommercial Properties leverden tot 1,6 procent in, terwijl Wereldhave en Vastned onder de kleinere fondsen 1,9 tot 3,5 procent aan waarde verloren. De stijgende rente is ongunstig voor vastgoedaandelen. Wat ook voor druk zorgt bij beursgenoteerde vastgoedbedrijven, is dat Nederlands vastgoed in 2023 niet langer wordt gekwalificeerd als een fiscale beleggingsinstelling.

In de AScX steeg Nedap verder 2,7 procent. Ebusco won 0,8 procent. De producent van elektrische bussen ontving een nieuwe opdracht uit Zweden.