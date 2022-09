Beursblik: KBC Securities start volgen NX Filtration met koopadvies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities is dinsdag gestart met het volgen van NX Filtration met een koopadvies en een koersdoel van 14,00 euro. NX Filtration biedt volgens analisten van KBC een antwoord op het groeiende wereldwijde waterprobleem, dankzij een baanbrekende technologie. Nu moet blijken of NX Filtration erin slaagt om het product met succes te verkopen. Schaalbaarheid is daarbij de sleutel. KBC verwacht dat NX Filtration meerdere jaren met meer dan 100 procent kan groeien, en raamt de reële waarde per aandeel op 13,70 euro. Het aandeel steeg dinsdagochtend met 4,0 procent tot 10,16 euro. Bron: ABM Financial News

