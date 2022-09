ING: winstwaarschuwing AkzoNobel levert nieuwe deuk op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De winstwaarschuwing van AkzoNobel levert opnieuw een deuk op. Dit stelt analist Frank Claassen van ING dinsdag. Volgens de analist heeft Akzo toch al een "zwak trackrecord" en moest de verfgigant vorige kwartaal ook al een flinke misser incasseren. "Ditmaal lijkt de reden vooral een zwakke consumentenvraag naar verf", aldus de analist. Akzo verwacht voor het derde kwartaal een aangepaste operationele winst van 195 tot 215 miljoen euro, zo bleek dinsdag. Dit was vorig jaar in dezelfde periode nog 241 miljoen euro. Claassen ging uit van 302 miljoen euro, wat iets meer is dan de 293 miljoen euro waarop de analistenconsensus rekent. "Het is duidelijk dat onze taxatie en de consensus substantieel omlaag moeten", aldus Claassen. Degroof besloot om het Houden advies en het koersdoel in heroverweging te nemen. Het aandeel AkzoNobel daalt dinsdag op een groen Damrak 0,1 procent naar 56,80 euro. Bron: ABM Financial News

