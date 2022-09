JDE Peet's draagt niet-uitvoerend bestuurder voor Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's draagt Patricia Capel voor als niet-uitvoerend bestuurslid van de onderneming. Dit maakte de koffiespecialist dinsdag bekend. De voordracht wordt op de jaarvergadering van volgend jaar ter goedkeuring aan aandeelhouders voorgelegd. Tot die tijd valt Capel al af en toe in als niet-uitvoerend bestuurslid. Bron: ABM Financial News

