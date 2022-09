Jefferies: stevige tegenvaller bij AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft voor het derde kwartaal een stevige winstwaarschuwing afgegeven. Dit blijkt uit een reactie van Jefferies dinsdagochtend. Akzo verwacht voor het derde kwartaal een aangepaste operationele winst van 195 tot 215 miljoen euro, zo bleek dinsdag. Dit was vorig jaar in dezelfde periode nog 241 miljoen euro. Jefferies rekende voor het lopende kwartaal op 302 miljoen euro, waarmee de zakenbank naar eigen zeggen slechts fractioneel boven de analistenconsensus zit. AkzoNobel wees dinsdag op de grote macro-economische onzekerheden, met name in Europa en China, wat heeft geleid tot een historisch laag consumentenvertrouwen. Afnemers en partners zijn volgens Akzo proactief bezig voorraden af te bouwen in deze regio's. Jefferies vreest dan ook voor de volumes in de tweede jaarhelft. De zakenbank heeft een koopadvies op AkzoNobel met een koersdoel van 81,00 euro. Het aandeel sloot maandag op 56,86 euro. Bron: ABM Financial News

