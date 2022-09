AkzoNobel waarschuwt voor minder winst in derde kwartaal Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Redactioneel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft dinsdag voorlopige cijfers voor het derde kwartaal gepubliceerd, vanwege de grote macro-economische onzekerheden, met name in Europa en China, wat heeft geleid tot een historisch laag consumentenvertrouwen. Afnemers en partners zijn volgens Akzo proactief bezig voorraden af te bouwen in deze regio's. Akzo verwacht voor het derde kwartaal een aangepaste operationele winst van 195 tot 215 miljoen euro. Dit was vorig jaar in dezelfde periode nog 241 miljoen euro. In het lopende kwartaal zal de impact van hoge inkoopkosten het grootst zijn, waarschuwde de verfgigant. Dit wordt opgevangen met prijsverhogingen. Inmiddels neemt de prijsdruk af. De huidige trend zal ook doorzetten in het vierde kwartaal, verwacht Akzo. Dan zal het echter ook profiteren van de effecten van de kostenmaatregelen die worden ingevoerd. De volledige kwartaalcijfers staan gepland voor 20 oktober. Bron: ABM Financial News

