AEX naar verwachting voorzichtig van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting met een bescheiden winst van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent. Maandag maakte de AEX met een stijging van 0,2 procent op 640,41 punten min of meer een pas op de plaats, na de forse verliezen van vorige week. Wall Street bleef daarentegen onder druk staan en de S&P 500 index verloor maandagavond 1,0 procent en de hoofdindex eindigde daarmee op slotbasis op de laagste stand van dit jaar. Beleggers lijken de hoop te hebben verloren dat de hoge inflatie van tijdelijke aard is, op een moment dat sterk verkrappende centrale banken zand in het raderwerk van de economie gooien om de inflatie in te dammen. Het risico op een mondiale recessie wordt daarbij voor lief genomen. De Amerikaanse inflatie is "onaanvaardbaar hoog" zei Fed-bestuurder Loretta Mester van de Federal Reserve Bank of Cleveland maandag. "Als er onzekerheid is [over de hoogte van de inflatie], kan het voor beleidsmakers beter zijn om agressiever te handelen", zei ze. "Preventief handelen kan voorkomen dat het meest donkere scenario uitkomt." "Ik zal een aantal maanden van dalingen in de maand-op-maand metingen moeten zien, voordat het beleid wordt aangepast", zei ze. "Wensdenken kan geen vervanging zijn voor hard bewijs." In Azië is het beeld op de aandelenmarkten vanochtend verdeeld, en na een onzekere opening blijven de bewegingen van de hoofdindices per saldo binnen de perken. Tokio en Shanghai winnen ongeveer een half procent, terwijl Seoel en Hongkong terrein prijs geven. De Amerikaanse olie-future zit met een stijging van krap een procent vanochtend in de lift. Maandag koerste de future door vrees voor een mondiale recessie nog 2,6 procent lager op 76,71 dollar per vat. Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend vrij stabiel op 0,9640. Een week geleden stond nog een stand van boven pariteit, ofwel 1,0000, op de borden. Beleggers krijgen vandaag een stroom aan Amerikaanse macrocijfers te verwerken, die als barometer voor de economie kunnen fungeren. Onder meer de Case Shiller huizenprijzenindex, de nieuwe woningverkopen en het consumentenvertrouwen staan op de agenda. Bedrijfsnieuws ArcelorMittal haalde met een obligatie 600 miljoen euro op. De uitgifte van de obligatie met een vervaldatum op 26 september 2026 is maandag gesloten. De coupon bedraagt 4,875 procent. Ebusco ontving een nieuwe opdracht uit Zweden. Het betreft een opdracht van Connect Bus voor 47 Ebusco-bussen van het type 3.0, waarvan 29 van 12 meter en 18 van 18 meter. Het medisch technologiebedrijf Onward Medical benoemde Vivian Riefberg tot lid van de raad van bestuur. Onward meldde verder een opgelopen operationeel verlies in de eerste helft van het jaar. Het medisch technologiebedrijf heeft voldoende middelen om tot eind 2024 de plannen te kunnen financieren. Berenberg verlaagde het koersdoel voor Avantium van 6,60 naar 4,40 euro bij handhaving van het koopadvies. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index daalde maandag 1,0 procent tot 3.655,20 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent op 29.260,81 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 10.802,92 punten. Bron: ABM Financial News

