Onward ziet verlies toenemen

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical heeft in de eerste zes maanden van dit jaar het operationele verlies zien stijgen, terwijl het nog steeds verwacht tot eind 2024 over voldoende middelen te beschikken. Dit bleek dinsdagochtend uit cijfers van het medisch technologiebedrijf met noteringen in Amsterdam en Brussel.

In de eerste zes maanden van dit jaar kwam het operationeel verlies uit op 15,1 miljoen euro tegen 9,3 miljoen euro een jaar eerder. De omzet steeg op jaarbasis van 0,6 naar 1 miljoen euro.

Onder de streep restte een nettoverlies van 16,0 miljoen euro tegen 12,2 miljoen euro een jaar eerder.

Er was eind juni 76,8 miljoen euro aan cash. Dat is minder dan de 89,4 miljoen euro eind december 2021. Dit had te maken met de kasuitstroom gerelateerd aan de operationele activiteiten.

Onward handhaafde de verwachting dat het medisch technologiebedrijf voldoende middelen heeft om tot eind 2024 de plannen te kunnen financieren.

"Met een sterke balans zal de huidige cashpositie naar verwachting volstaan om de activiteiten tot eind 2024 te financieren en investeringen in productontwikkeling, klinische tests, operationele capaciteiten en commerciële lancering te voort te zetten." Onward blijft evenwel de mogelijkheden onderzoeken om zijn cashpositie verder te versterken "nu de aandelenkapitaalmarkten in de VS en wereldwijd verbeteren".

Na positieve studieresultaten rond Up-LIFT liet Onward eerder al weten plannen te hebben goedkeuring aan te vragen in de VS en Europese Unie dit jaar of begin 2023. Dit moet de weg vrijmaken voor een commercialisering van ARC-EX voor patiënten met ruggenwerfletsel. Goedkeuring wordt in de tweede helft van volgend jaar verwacht.

In de tweede helft van dit jaar verwacht Onward resultaten uit de Lift Home-studie, naast data uit de STIMO-HEMO en HemON-studies.