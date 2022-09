Europese beurzen openen naar verwachting in het groen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 59 punten voor de Duitse DAX, een plus van 25 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 31 punten voor de Britse FTSE 100.

"Dit is een zeer gevaarlijke periode", vindt Gregory Faranello van AmeriVet Securities uit New York. De verkrapping van het monetaire beleid gaat "extreem snel". Hierdoor zijn de reële rentes de afgelopen weken "extreem agressief gestegen, wat uiteindelijk economische gevolgen zal hebben."

Faranello ziet de liquiditeit ook zeer snel opdrogen.

De Europese beurzen zijn maandag lager gesloten. Aanvankelijk hadden ze moeite hun richting te bepalen en schommelden ze tussen lichte winsten en verliezen, terwijl de markt de langverwachte Italiaanse parlementsverkiezing van rechts, een nieuwe verkoopgolf van het Britse pond en teleurstellende Duitse data verwerkten.

Beleggers maken zich volgens marktanalist Salah Bouhmidi van IG vooral zorgen over de verdere ontwikkeling van de economie. "Een aanscherping van de rente zal waarschijnlijk leiden tot een recessie. Maar het nare woord stagflatie doet ook de ronde. Stagnatie van de economie in combinatie met hoge inflatie kan wegen op aandelen, grondstoffen en obligaties, wat nu al het geval is. Koopjesjagers hebben de laatste tijd vaak genoeg hun vingers gebrand en blijven daarom weg van de actie", zei Bouhmidi,

MUFG Bank merkte verder op dat de scherpe daling van het pond maandag en de juist sterke stijging van de rente op Britse gilts na aankondiging vrijdag van de Britse regering om de belastingen te verlagen en maatregelen om de energieprijzen te beperken, een signaal zijn dat beleggers het vertrouwen in het VK beginnen te verliezen.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat het Duitse ondernemersvertrouwen in september tegen de verwachting in verder is verslechterd. De vertrouwensindex daalde van 88,6 naar 84,3.

Bedrijfsnieuws

Unilever steeg in Amsterdam 0,5 procent. Vanochtend werd bekend dat Unilever op zoek moet naar een nieuwe CEO. Daarvoor heeft het wel de tijd tot eind 2023. Ook kreeg het aandeel een koopadvies van Berenberg, met een koersdoelverhoging van 46,50 euro naar 55,50 euro.

Vastgoedaandelen blijven in de hoek waar de klappen vallen. Zo daalde WDP 3,6 procent. Kleinere vastgoedaandelen zoals bijvoorbeeld Wereldhave en NSI verloren nog veel meer, mede veroorzaakt door een negatief rapport van ABN AMRO Oddo. Unibail-Rodamco wist het verlies te beperken tot 1,2 procent.

Telenet heeft de outlook voor dit jaar bevestigd. Dit deed het telecombedrijf maandagochtend in aanloop naar een beleggersdag die vandaag in London plaatsvindt. In Brussel daalde het aandeel desondanks 8,0 procent.

In Parijs steeg Thales 2,3 procent, STMicroelectronics won 1,0 procent, maar Engie noteerde 3,4 procent lager.

In Frankfurt won SAP 2,1 procent, Siemens Energy steeg 2,0 procent, terwijl RWE 3,4 procent lager noteerde. Daimler Truck daalde 2,1 procent.

Euro STOXX 50 3.342,56 (-0,2%)

STOXX Europe 600 388,75 (-0,4%)

DAX 12.227,92 (-0,5%)

CAC 40 5.769,39 (-0,2%)

FTSE 100 7.020,95 (0,0%)

SMI 10.072,62 (-0,6%)

AEX 640,41 (+0,2%)

BEL 20 3.389,04 (-0,9%)

FTSE MIB 21.207,25 (+0,7%)

IBEX 35 7.508,50 (-1,0%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag in de plus, nadat de beurzen maandag lager sloten.

Daarmee werd de neerwaartse trend van vrijdag voortgezet, terwijl de angst voor inflatie en de mogelijkheid van een wereldwijde recessie is toegenomen. "Naast de aanhoudende stijging van de dollar, wegen de zorgen over een mogelijke wereldwijde recessie op de aandelenmarkten in het algemeen. Het risico van een harde landing voor economieën na een periode van verkrapping wordt steeds groter", zei Interactive Investor.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de Chicago Fed-index in augustus is gedaald tot 0,00 van +0,29 in juli.

De novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 2,6 procent, ofwel 2,03 dollar, lager op 76,71 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op dinsdag staan in de VS op macro-economisch vlak een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de orders duurzame goederen en de Case Shiller huizenprijzenindex, gevolgd door de nieuwe woningverkopen en het consumentenvertrouwen.

Bedrijfsnieuws

Amazon.com en Berkshire Hathaway zouden wel eens het meeste last kunnen krijgen van het nieuwe minimumtarief voor vennootschapsbelasting van 15 procent waar president Joe Biden vorige week voor tekende. De wet zou volgens onderzoekers 32 miljard dollar opleveren. Slechts 80 beursgenoteerde bedrijven zouden meer belasting moeten betalen en Amazon en Warren Buffett zouden de helft van die 32 miljard moeten ophoesten.



Transportbedrijven doen het relatief slecht. De twintig bedrijven in de Dow Jones Transportation Average werden deze maand 12 procent minder waard. Dit weerspiegelt de verwachting van een recessie bij beleggers.

Apple steeg 0,4 procent, hoewel analisten van Jefferies meldden dat de vraag naar de iPhone 14 in China zwakker is dan verwacht.

Het aandeel PG&E won bijna 2,0 procent, nu het aandeel een plekje in de S&P 500 index krijgt, aldus zakenzender CNBC.

S&P 500 index 3.655,08 (-1,0%)

Dow Jones index 29.260,81 (-1,1%)

Nasdaq Composite 10.802,92 (-0,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag overwegend hoger.

Nikkei 225 26.567,26 (+0,5%)

Shanghai Composite 3.059,21 (+0,3%)

Hang Seng 17.665,68 (-1,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 0,9636. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 0,9616 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 0,9642 op de borden.

USD/JPY Yen 144,49

EUR/USD Euro 0,9636

EUR/JPY Yen 139,22

MACRO-AGENDA:

10:00 Geldhoeveelheid - Augustus (eur)

14:30 Orders duurzame goederen - Augustus (VS)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Juli (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Augustus (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen CB - September (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten