Wall Street lager gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager gesloten. De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,0 procent tot 3.655,20 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent op 29.260,81 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 10.802,92 punten. Waarmee de neerwaartse trend van vrijdag wordt voortgezet, terwijl de angst voor inflatie en de mogelijkheid van een wereldwijde recessie is toegenomen. "Naast de aanhoudende stijging van de dollar, wegen de zorgen over een mogelijke wereldwijde recessie op de aandelenmarkten in het algemeen. Het risico van een harde landing voor economieën na een periode van verkrapping wordt steeds groter", zei Interactive Investor. Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de Chicago Fed-index in augustus is gedaald tot 0,00 van +0,29 in juli. De euro/dollar noteerde op 0,9616. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 0,9656 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 0,9690 op de borden. De novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 2,6 procent, ofwel 2,03 dollar, lager op 76,71 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op dinsdag staan in de VS op macro-economisch vlak een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de orders duurzame goederen en de Case Shiller huizenprijzenindex, gevolgd door de nieuwe woningverkopen en het consumentenvertrouwen. Bedrijfsnieuws Amazon.com en Berkshire Hathaway zouden wel eens het meeste last kunnen krijgen van het nieuwe minimumtarief voor vennootschapsbelasting van 15 procent waar president Joe Biden vorige week voor tekende. De wet zou volgens onderzoekers 32 miljard dollar opleveren. Slechts 80 beursgenoteerde bedrijven zouden meer belasting moeten betalen en Amazon en Warren Buffett zouden de helft van die 32 miljard moeten ophoesten.



Transportbedrijven doen het relatief slecht. De twintig bedrijven in de Dow Jones Transportation Average werden deze maand 12 procent minder waard. Dit weerspiegelt de verwachting van een recessie bij beleggers. Apple steeg 0,4 procent, hoewel analisten van Jefferies meldden dat de vraag naar de iPhone 14 in China zwakker is dan verwacht. Het aandeel PG&E won bijna 2,0 procent, nu het aandeel een plekje in de S&P 500 index krijgt, aldus zakenzender CNBC. Bron: ABM Financial News

