Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten, waarbij de WTI-prijs verder wegzakte van de 80-dollar-drempel, uit vrees dat agressieve monetaire verkrapping door de Federal Reserve en andere centrale banken een scherpe wereldwijde economische neergang zal veroorzaken. De ICE US Dollar Index, die de waarde van de Amerikaanse dollar meet ten opzichte van een mandje van zes vreemde valuta's, steeg maandag met 0,5 procent naar een nieuwe recordniveau in 20 jaar. Het Britse pond zakte ten opzichte van de dollar naar een recorddieptepunt, nadat de Britse regering vrijdag een pakket belastingverlagingen introduceerde, waardoor de inflatie in het VK naar verwachting verder zal oplopen. Pogingen van centrale banken, met name de Fed, om de aanhoudend hoge inflatie in toom te houden, hebben de vrees aangewakkerd voor een mogelijke wereldwijde recessie die de vraag naar ruwe olie naar verwachting onder druk zal zetten. "Vanuit een fundamenteel oogpunt wegen de dalende vraagverwachtingen zwaarder dan de zorgen aan de aanbodzijde", aldus analisten van Sevens Report Research. "Totdat de macro-vooruitzichten stabiliseren, blijft olie onder druk staan." De novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 2,6 procent, ofwel 2,03 dollar, lager op 76,71 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.