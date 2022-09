Beursblik: ABN AMRO waardeert vastgoedaandelen af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft maandag de aandelen NSI, Vastned en Wereldhave afgewaardeerd. Voor NSI en Wereldhave ging het advies van Outperform naar Neutraal. Het koersdoel voor NSI daalde van 28,00 naar 26,00 euro en voor Wereldhave van 18,00 naar 14,00 euro. Vastned zag het advies verlaagd worden van Neutraal naar Underperform, en met een 7 euro lager koersdoel van 15,00 euro. Nederlands vastgoed wordt vanaf 2023 waarschijnlijk niet langer gekwalificeerd als een fiscale beleggingsinstelling, ook wel bekend als FBI. Dit werd duidelijk uit de nieuwe belastingplannen van de Nederlandse regering, die afgelopen dinsdag werden gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. De winst van een FBI wordt belast tegen een vennootschapsbelastingtarief van 0 procent. Indien deze status verloren gaat dan schiet het belastingtarief omhoog naar 25,8 procent, aldus ABN AMRO. Volgens ABN AMRO heeft dit de meeste impact op NSI, dat nog louter in Nederland actief is. Wereldhave en Vastned zijn ook buiten Nederland actief en analisten van de bank schatten dat het verlies van de FBI-status bij deze twee fondsen respectievelijk 13 en 11 procent van de winst raakt. Naast de FBI-kwestie houdt ABN AMRO met zijn nieuwe taxaties ook rekening met de stijgende rente en de hoge inflatie. ABN AMRO twijfelt of de markt het negatieve nieuws voldoende heeft ingeprijsd en besloot daarom de adviezen voor de drie aandelen te verlagen. NSI sloot maandag op 22,35 euro, Wereldhave op 10,55 euro en Vastned op 17,88 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.