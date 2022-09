Obligatie: ArcelorMittal haalt 600 miljoen euro op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft met een obligatie 600 miljoen euro opgehaald. Dit meldde de staalreus maandag. De uitgifte van de obligatie met een vervaldatum op 26 september 2026 is maandag gesloten. De coupon bedraagt 4,875 procent. De opbrengt van de uitgifte zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden en de herfinanciering van bestaande schulden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.