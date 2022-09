Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,4 procent tot 388,75 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,5 procent op 12.227,92 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,2 procent op 5.769,39 punten. De Britse FTSE 100 sloot vlak op 7.020,95 punten. De aandelenmarkten hadden maandag in eerste instantie moeite hun richting te bepalen en schommelden tussen lichte winsten en verliezen, terwijl de markt de langverwachte Italiaanse parlementsverkiezing van rechts, een nieuwe verkoopgolf van het Britse pond en teleurstellende Duitse data verwerkten. Beleggers maken zich volgens marktanalist Salah Bouhmidi van IG vooral zorgen over de verdere ontwikkeling van de economie. "Een aanscherping van de rente zal waarschijnlijk leiden tot een recessie. Maar het nare woord stagflatie doet ook de ronde. Stagnatie van de economie in combinatie met hoge inflatie kan wegen op aandelen, grondstoffen en obligaties, wat nu al het geval is. Koopjesjagers hebben de laatste tijd vaak genoeg hun vingers gebrand en blijven daarom weg van de actie", zei Bouhmidi, MUFG Bank merkte verder op dat de scherpe daling van het pond maandag en de juist sterke stijging van de rente op Britse gilts na aankondiging vrijdag van de Britse regering om de belastingen te verlagen en maatregelen om de energieprijzen te beperken, een signaal zijn dat beleggers het vertrouwen in het VK beginnen te verliezen. Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat het Duitse ondernemersvertrouwen in september tegen de verwachting in verder is verslechterd. De vertrouwensindex daalde van 88,6 naar 84,3. De euro/dollar noteerde op 0,9642. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9678 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 0,9690 op de borden. Olie werd maandag tot 0,4 procent duurder. Bedrijfsnieuws Unilever steeg in Amsterdam 0,5 procent. Vanochtend werd bekend dat Unilever op zoek moet naar een nieuwe CEO. Daarvoor heeft het wel de tijd tot eind 2023. Ook kreeg het aandeel een koopadvies van Berenberg, met een koersdoelverhoging van 46,50 euro naar 55,50 euro. Vastgoedaandelen blijven in de hoek waar de klappen vallen. Zo daalde WDP 3,6 procent. Kleinere vastgoedaandelen zoals bijvoorbeeld Wereldhave en NSI verloren nog veel meer, mede veroorzaakt door een negatief rapport van ABN AMRO Oddo. Unibail-Rodamco wist het verlies te beperken tot 1,2 procent. Telenet heeft de outlook voor dit jaar bevestigd. Dit deed het telecombedrijf maandagochtend in aanloop naar een beleggersdag die vandaag in London plaatsvindt. In Brussel daalde het aandeel desondanks 8,0 procent. In Parijs steeg Thales 2,3 procent, STMicroelectronics won 1,0 procent, maar Engie noteerde 3,4 procent lager. In Frankfurt won SAP 2,1 procent, Siemens Energy steeg 2,0 procent, terwijl RWE 3,4 procent lager noteerde. Daimler Truck daalde 2,1 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent lager op 3.678,84 punten. De Dow Jones index daalde 0,6 procent, maar technologiebeurs Nasdaq noteerde juist 0,2 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.