Nieuwe bestuurder voor Onward Medical

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medial heeft Vivian Riefberg benoemd tot lid van de raad van bestuur. Dit meldde het medisch technologiebedrijf met noteringen in Amsterdam en Brussel maandag. Riefberg zal onmiddellijk toetreden tot de raad van bestuur en zal tevens zitting nemen in het compensation committee van Onward. De benoeming van Riefberg zal tijdens de volgende algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd worden aan de aandeelhouders van Onward. Bron: ABM Financial News

