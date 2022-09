AEX eindigt op kleine plus Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe handelsweek met winst begonnen. Nadat de AEX vorige week bijna 3 procent inleverde, won de AEX maandag 0,2 procent en sloot op 640,41 punten. De verkiezingswinst van rechts in het Italiaanse parlement zorgde niet voor heel veel onrust. Die uitslag was ook wel verwacht. "De ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne en de energiecrisis zijn hier nu belangrijker", aldus ING. Vermogensbeheerder Joop van de Groep van Fitnessa vulde aan dat Italië een flinke staatsschuld heeft en dat steun van Brussel onmisbaar is. "En daar is Italië zich heel goed van bewust." Van de Groep zag verder dat de Italiaanse beurs zich ook niet van de wijs liet brengen en dat de daling op Wall Street een halt lijkt toegeroepen. De euro/dollar bleef onder druk en noteerde op 0,9642 Het Britse pond kreeg vannacht wel stevige klappen. De nieuwe Britse minister van Financiën Kwasi Kwarteng presenteerde vrijdag een omstreden pakket met belastingverlagingen, en zondag zei Kwarteng tegen het Britse BBC dat nog meer verlagingen zullen worden doorgevoerd. Olie werd circa iets duurder. De gasprijs daalde daarentegen. De TTF Dutch Gas Future noteerde op 174 euro per MWh, maar stond kortstondig zelfs onder de 170 euro. Stijgers en dalers In de AEX sloten uiteindelijk 8 fondsen hoger. Koploper was Prosus met 3,8 procent. Deelneming Tencent werd in Hongkong ook procenten duurder vanochtend. Verder won Besi 3,0 procent en steeg Signify 1,5 procent. ASML won 1,1 procent en met diens zware weging is dat goed nieuws voor de AEX, aldus Van de Groep. Unilever won een half procent. Het aandeel kreeg een koopadvies van Berenberg, met een koersdoelverhoging van 46,50 euro naar 55,50 euro. Vanochtend werd ook bekend dat Unilever op zoek moet naar een nieuwe CEO. Daarvoor heeft het wel de tijd tot eind 2023. Unibail, NN, KPN en Aegon verloren tot bijna 1,5 procent. Air France-KLM was de koploper in de AMX met 2,7 procent koerswinst. Inpost werd 2,4 procent duurder. WDP daalde 3,6 procent en Fagron 7,4 procent. Ook bij de smallcaps ging vastgoed onderuit. NSI werd 7,5 procent goedkoper en Wereldhave daalde zelfs 12,0 procent. Al enige tijd staan vastgoedaandelen onder druk, nu de rente stijgt. Nadat vorige week Barclays met een negatief rapport kwam, was het vandaag de beurt aan ABN AMRO om dit te doen. NSI, Vastned en Wereldhave werden afgewaardeerd door de bank. Vastned beperkte het verlies maandag tot 3,3 procent. TomTom daarentegen won 2,3 procent. Wall Street Bij het klinken van de slotgong op het Damrak noteerden de Amerikaanse beurzen lager, met uitzondering van de Nasdaq. De techindex kreeg het op de heupen en stond fractioneel in het groen. "Na fikse afwaardering van groei-aandelen begint de waardering weer interessant te worden, het blijven immers bedrijven die groeien", aldus Van de Groep Bron: ABM Financial News

