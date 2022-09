Gasveld Groningen op waakvlam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NAM

(ABM FN-Dow Jones) Het Groningenveld, het aardgasveld onder de provincie Groningen, gaat per 1 oktober 2022 op de waakvlam. Dat heeft Hans Vijlbrief, staatssecretaris Mijnbouw, besloten. Vanwege de impact van de aardbevingen in de regio wil het kabinet de gaswinning uit het Groningenveld zo snel mogelijk stoppen. Het besluit betekent dat er vanaf oktober slechts een minimale hoeveelheid gas wordt gewonnen. Het komend gasjaar zal dat 2,8 miljard kubieke meter gas zijn. In de eerste helft van het gasjaar blijven alle elf productielocaties open. Voor 1 april 2023 wordt besloten of vanaf dan zes van de elf locaties gesloten kunnen worden. "Of dat kan is afhankelijk van de geopolitieke situatie op dat moment. Uiterlijk in 2024 wil Nederland de gaswinning volledig staken, en indien de situatie het toelaat al vanaf het najaar van 2023. Bron: ABM Financial News

