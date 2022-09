Video: Fed accepteert economische druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve is bereid de economie onder druk te zetten, om de inflatie te bestrijden. Dit constateert beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News. De Fed verhoogde deze maand de rente zoals verwacht met 75 basispunten. Het waren daarom vooral de herzieningen van de 'dot plot' die interessant waren volgens Juvyns. "De gemiddelde deelnemer aan het Federal Open Market Committee verwacht nu dat de rente tegen het einde van het jaar 4,375 procent zal bedragen, wat een verdere renteverhoging van 125 basispunten inhoudt tijdens de twee resterende bijeenkomsten in 2022." Belangrijk is volgens de strateeg van JPM dat de prognoses nu ook voorspellen dat de rente tegen eind 2023 boven de 4,5 procent zal blijven, ondanks een verwachte stijging van de werkloosheid. "Daaruit blijkt dat de Fed bereid is enige economische zwakte te tolereren om de inflatie weer onder controle te krijgen." Klik hier voor: Fed accepteert economische druk Bron: ABM Financial News

