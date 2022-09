Futures VS wijzen omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,6 procent in het rood.



Risicovolle beleggingen worden nog steeds verkocht, nu vrees voor inflatie en de kans op een mondiale recessie toeneemt.



In Europa was er weinig richting op de beurzen. De Londense beurs stond in het rood, nadat plannen voor belastingverlagingen van de Britse regering veel druk op het Britse pond zetten.



Een overwinning van een rechtse coalitie in Italië droeg bij aan de onzekerheid in de markt over stijgende rentes op staatsleningen en recessievrees. De Italiaane obligatiemarkt was stabiel en de Italiaanse beursindex deed het beter dan de andere Europese markten met een plus van 0,7 procent.



Olie noteerde in het rood en stond op het laagste niveau sinds januari. Een november-future West Texas Intermediate daalde 0,6 procent tot 78,10 dollar, terwijl een december-future Brent 1,6 procent goedkoper werd op 84,28 dollar.



De euro/dollar noteerde op 0,9648. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 0,9689 op de borden. De euro staat nu op het laagste niveau in twintig jaar, door de sterkte van de dollar en zorgen over de Italiaanse verkiezingsuitslag.



Het Brits pond stond onder zware druk tegenover de Amerikaanse dollar. Pariteit lijkt inmiddels "bijna een zekerheid" volgens Swissquote Bank. Beleggers reageerden zeer negatief op plannen van de Britse regering om de belastingen sterk te verlagen en de energieprijzen te maximeren.



Bedrijfsnieuws



Amazon.com en Berkshire Hathaway zouden wel eens het meeste last kunnen krijgen van het nieuwe minimumtarief voor vennootschapsbelasting van 15 procent waar president Joe Biden vorige week voor tekende. De wet zou volgens onderzoekers 32 miljard dollar opleveren. Slechts 80 beursgenoteerde bedrijven zouden meer belasting moeten betalen en Amazon en Warren Buffett zouden de helft van die 32 miljard moeten ophoesten.



Transportbedrijven doen het relatief slecht. De twintig bedrijven in de Dow Jones Transportation Average werden deze maand 12 procent minder waard. Dit weerspiegelt de verwachting van een recessie bij beleggers.



Chinese techaandelen deden het vanochtend goed. Alibaba lijkt ruim een procent hoger te gaan openen in New York.



Het aandeel PG&E lijkt 5 procent hoger te openen, nu het aandeel een plekje in de S&P 500 index krijgt, aldus zakenzender CNBC.



Slotstanden



Wall Street sloot vrijdag lager. De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,7 procent tot 3.693,26 punten, de Dow Jones index verloor 1,6 procent op 29.590,41 punten en de Nasdaq noteerde 1,8 procent lager op 10.867,93 punten.

Bron: ABM Financial News