Europese beurzen werken openingsverliezen niet weg

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur lager.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,9 procent tot 386,72 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,4 procent op 12.231,75 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,5 procent op 5.753,60 punten. De Britse FTSE 100 noteerde een procent lager op 6.947,20 punten.

"Beleggers zien in een omgeving van steeds verder oplopende rentes maar weinig lichtpuntjes", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "De volatiliteit op de financiële markten is sterk opgelopen en zal naar verwachting nog wel even hoog blijven."

"De marktdeelnemers maken zich vooral zorgen over de verdere ontwikkeling van de economie", aldus analist Salah Bouhmidi van IG. "Een dergelijke aanscherping van de rente zal waarschijnlijk leiden tot een recessie, maar het nare woord stagflatie doet ook de ronde. Koopjesjagers hebben de laatste tijd vaak genoeg hun vingers gebrand en blijven daarom weg van de actie", aldus Bouhmidi.

Volgens Wiersma van ING is het wachten vooral op de kwartaalcijfers, die meer duidelijkheid moeten geven over de winsten van beursgenoteerde bedrijven. "Is de mineurstemming op de beurzen terecht of zullen de winsten, zoals zo vaak, beter zijn dan gevreesd?"

De Italiaanse beurs liet vanochtend een outperformance zien ten opzichte van andere Europese aandelenmarkten. De FTSE MIB daalt fractioneel, nadat het rechtse Fratelli d'Italia afgelopen weekend onder leiding van Giorgia Meloni de Italiaanse parlementsverkiezingen heeft gewonnen.

Ondanks de koerswinst op de Italiaanse beurs vanochtend, draagt de verkiezingsuitslag volgens analisten bij aan de zorgen. De hoge schulden van Italië in combinatie met een geschiedenis van zwakke economische groei, maakt het land kwetsbaar voor een verkoopgolf op de obligatiemarkten als beleggers het vertrouwen in het fiscale beleid van Rome verliezen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9685. De meeste aandacht op de valutamarkt ging echter naar het Britse pond, dat zondagnacht in kort tijdsbestek circa vier procent daalde ten opzichte van de Amerikaanse dollar, om vervolgens weer deels te herstellen.

Vrijdag presenteerde de nieuwe Britse minister van Financiën Kwasi Kwarteng een omstreden pakket met belastingverlagingen, en zondag zei Kwarteng tegen het Britse BBC dat nog meer verlagingen zullen worden doorgevoerd. Valutabeleggers konden vannacht reageren op deze laatste ontwikkelingen.

De olieprijzen daalden maandag een half procent. "De dreiging van een wereldwijde recessie blijft wegen op de olieprijzen, waarbij de wijdverbreide monetaire verkrapping in de afgelopen dagen de vrees voor een aanzienlijke groeivertraging heeft aangewakkerd", zei marktanalist Craig Erlam van Oanda.

De oliemarkt blijft echter krap, voegde Erlam toe, en OPEC+ heeft aangeven bereid te zijn het aanbod verder te beperken, zelfs als ze de huidige productiequota niet halen.

Bedrijfsnieuws

Unilever daalde in Amsterdam 0,9 procent. Vanochtend werd bekend dat Unilever op zoek moet naar een nieuwe CEO. Daarvoor heeft het wel de tijd tot eind 2023. Ook kreeg het aandeel een koopadvies van Berenberg, met een koersdoelverhoging van 46,50 euro naar 55,50 euro.

Vastgoedaandelen blijven in de hoek waar de klappen vallen. Zo daalt WDP 3,6 procent en kleinere vastgoedaandelen zoal bijvoorbeeld Wereldhave verliezen nog veel meer. Unibail-Rodamco weet het verlies te beperken tot 0,8 procent.

Telenet heeft de outlook voor dit jaar bevestigd. Dit deed het telecombedrijf maandagochtend in aanloop naar een beleggersdag die vandaag in London plaatsvindt. In Brussel daalt het aandeel desondanks 7,9 procent.

In Parijs stegen STMicroelectronics en LVMH 1,2 procent, maar leverde Veolia 3,2 procent in. In Frankfurt kon Zalando op bijval van beleggers rekenen met een winst van 2,6 procent. Sartorius verloor 3,2 procent. Deutsche Telekom zakte juist 2,2 procent.

Ook in Amsterdam deden techaandelen het goed, met 2,4 procent koerswinst voor Prosus en 2,1 procent voor ASML.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet.

De S&P 500 index daalde vrijdag al 1,7 procent tot 3.693,26 punten, de Dow Jones index verloor 1,6 procent op 29.590,41 punten en de Nasdaq noteerde 1,8 procent lager op 10.867,93 punten.