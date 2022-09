Brand haalt pilsproductie weg uit Wijlre Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) De Brand Brouwerij in Wijlre gaat verder als duurzame microbrouwerij met proeflokaal, nu de pilsproductie verhuist naar andere brouwerijen. Dit maakte de brouwer, die onderdeel is van Heineken, dinsdag bekend. Om de toenemende vraag naar pils aan te kunnen, verhuist deze productie naar ’s Hertogenbosch en Zoeterwoude, waar Heineken ook brouwt. In de nieuw te bouwen brouwerij op het huidige terrein in het Limburgse dorp Wijlre worden vanaf volgend jaar speciaalbieren zoals Brand UP en Brand Imperator gebrouwen. Ook is er straks volop ruimte voor partnerships en limited editions, aldus Brand. De keuze heeft flinke gevolgen voor het brouwerijpersoneel. Slechts een klein deel van het huidige personeel kan in de nieuwe microbrouwerij in Wijlre werken. "Brand vertrouwt erop ontslagen te vermijden door in samenspraak met 48 medewerkers te kijken naar andere passende functies binnen het bedrijf", aldus de brouwer. Bron: ABM Financial News

