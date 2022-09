Beursblik: UBS verlaagt koersdoel Euronext Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft maandag het koersdoel voor Euronext verlaagd van 97,00 naar 94,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analisten van UBS zagen dat de multiples van Euronext flink zijn gedaald. Zij staan inmiddels op het laagste niveau in meer dan zes jaar. "En hoewel we lichte neerwaartse bijstellingen aan de consensus verwachten voor de winst per aandeel voor 2022 en 2023 als gevolg van een terugval in de handelsvolumes, impliceert de huidige waardering dat de volumes uit aandelenhandel met circa 40 procent dalen", aldus UBS. "Dus de neerwaartse risico's zijn inmiddels meer dan ingeprijsd." UBS zit nog 5 tot 9 procent boven de consensus voor 2023 en 2024 voor de winst per aandeel, vooral vanwege de voorziene synergievoordelen uit de overname van Borsa Italiana. UBS is te spreken over de verhouding tussen risico en rendement die Euronext biedt, maar waarschuwt ook dat beleggers tot 2023 geduld moeten hebben voordat hiervan kan worden geprofiteerd. Het aandeel Euronext koerste maandag rond een niveau van 63,60 euro. Bron: ABM Financial News

