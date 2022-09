Beursblik: Degroof Petercam haalt Vastned van verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vastned

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het advies voor Vastned verhoogd van Reduceren naar Houden, maar verlaagde het koersdoel van 22,00 naar 20,00 euro. Dit bleek maandag uit een rapport van analist Herman van der Loos. "De huidige verkoopgolf heeft het aandeel naar een erg laag niveau gebracht, zelfs in vergelijking tot ons nieuwe verlaagde koersdoel van 20,00 euro", aldus Van der Loos. "Ondanks het gebrek aan positieve 'triggers' en de strategische impasse op middellange termijn, denken we dat op dit niveau het aandeel Vastned een degelijke keuze is", voegde de analist toe. Hij vindt dat op 9 keer de verwachte winst in 2022 het aandeel niet duur is. Echter in de huidige verkoopgolf die de vastgoedsector treft, zijn andere namen interessanter volgens Van der Loos. Het aandeel Vastned noteert maandag 3,5 procent lager op 17,84 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.