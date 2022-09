'Vastgoedaandelen onder druk' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vastgoedaandelen hebben het lastig in de afgelopen weken, nu de rente stijgt. Analist Herman van der Loos van Degroof Petercam wijst op de stijgende rente die ongunstig is voor vastgoedaandelen. Hogere rentelasten drukken de marges en maken het ook lastiger om nieuwe projecten te financieren. Barclays vreest dat de huurgroei niet voldoende zal zijn om die hogere financieringskosten te compenseren. Zo wijzen de analisten erop dat de sector de rentekosten zal zien verdubbelen of zelfs verdrievoudigen ten opzichte van 2021. Ook ziet het beurshuis door de naderende recessie een risico dat de huurinkomsten wel eens kunnen dalen in plaats van verder stijgen. Econoom Nicolas Deltour van Belfius wijst er verder op dat het royale dividend in de vastgoedsector in de afgelopen jaren erg aantrekkelijk was, toen de rente laag stond. Maar nu de rente stijgt, ondervinden dividendaandelen meer concurrentie. Geen FBI Wat ook voor druk zorgt bij beursgenoteerde vastgoedbedrijven, is dat Nederlands vastgoed in 2023 niet langer wordt gekwalificeerd als een fiscale beleggingsinstelling, ook wel bekend als FBI. Dit werd duidelijk uit de nieuwe belastingplannen van de Nederlandse regering, die afgelopen dinsdag werden gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. "Het gevolg hiervan is dat winsten die real estate investment trusts behalen uit Nederlandse vastgoedbeleggingen per 1 januari 2024 onderworpen worden aan de Nederlandse vennootschapsbelasting", aldus analisten van Kepler Cheuvreux. NSI reageerde dat het besluit "als een verrassing" komt. Wereldhave merkte op dat dit in 2017 ook al stond te gebeuren, maar dat er toen werd afgezien van deze wijziging. Wereldhave zegt net als NSI verrast te zijn door de plannen, want een studie toonde volgens het vastgoedfonds juist de voordelen van een FBI-regime aan. Dit onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van het parlement en zal in januari 2023 worden behandeld. De analisten van Kepler wijzen eveneens op deze studie en zeggen verrast te zijn door het besluit van de Nederlandse regering. NSI en Wereldhave bestuderen nu wat de plannen effectief zullen betekenen. Kepler wijst erop dat vooral NSI door deze maatregel wordt geraakt, maar ook andere vastgoedfondsen, zoals Xior, WDP, Wereldhave, Vastned en Montea. De impact op Retail Estates, Intervest, Care Property, Aedifica, Home Invest en Cofinimmo is kleiner. Unibail-Rodamco-Westfield lijkt volgens de analisten relatief het minste last te hebben van de maatregel. Bron: ABM Financial News

