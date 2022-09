ABN AMRO vindt nieuwe techchef Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO wil Carsten Bittner benoemen als Chief Innovation & Technology Officer per 1 januari volgend jaar. Dat maakte de Nederlandse bank maandag bekend. Bittner komt over van Commerzbank, waar hij de huidige Chief Technology Officer is. De Duitser, geboren in 1971, werkte eerder bij Bertelsmann en Accenture. "Carsten zal een centrale rol spelen in de strategie van ABN AMRO om een persoonlijke bank te worden in een digitaal tijdperk met een sterke focus op onze klanten", zei CEO Robert Swaak in een toelichting. Begin dit jaar meldde ABN AMRO dat CI&TO Christian Bornfeld per 1 mei zou vertrekken om dichter bij gezin en familie in Denemarken te kunnen werken. Toen werd de zoektocht naar een vervanger gestart. ABN AMRO zal een buitengewone vergadering beleggen om Bittner aan de aandeelhouders voor te stellen. Bron: ABM Financial News

