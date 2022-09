Berenberg zet Unilever op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg zet Unilever op zijn kooplijst, omdat de levensmiddelenfabrikant een autonome groei van circa 5 procent moet kunnen realiseren, met de nieuwe organisatiestructuur, betere uitvoering en nieuwe focus op groeicategorieën. Het oude advies was Houden. Het koersdoel werd maandag verhoogd van 46,50 naar 55,50 euro. De groeidoelstelling van Unilever zelf voor de middellange termijn is 3 tot 5 procent. De nieuwe organisatiestructuur zou de autonome groei met 1 procentpunt kunnen aanjagen, denken de analisten. Ruim 60 procent van de omzet wint aan marktaandeel de laatste tijd. Ook zouden de marges in 2023 volgens Berenberg aanzienlijk kunnen herstellen, gezien de recente ontwikkeling van de prijzen voor grondstoffen in combinatie met prijsverhogingen die Unilever zelf doorvoerde. Berenberg denkt aan 16,9 procent in 2023 en 17,8 procent in 2024 voor de onderliggende operationele marge. Daarbij houden de analisten nog steeds rekening met meer investeringen in merk en marketing, tot tenminste 8 miljard euro in 2024, en volumedalingen dit jaar en volgend jaar door het zwakkere consumentenklimaat. De nieuwe organisatiestructuur met vijf wereldwijde divisies voor productcategorieën, vereenvoudigt de organisatie en maakte snellere besluitvorming en doorvoering van strategische initiatieven mogelijk, aldus de analisten van Berenberg. Nadat Berenberg maandag het koopadvies afgaf, meldde Unilever dat CEO Alan Jope per eind 2023 vertrekt. Bron: ABM Financial News

