Hunter Douglas op 31 oktober van de beurs

Beeld: Hunter Douglas

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel van luxaflexfabrikant Hunter Douglas zal op 31 oktober van de beurs worden gehaald, na het oordeel tegen de bezwaren van de resterende aandeelhouders tegen de uitrookprocedure. De rechtbank op Curacao doet op 3 oktober uitspraak en Hunter Douglas neemt aan dat de uitrookprocedure en tijdstip van uitbetaling van de overnamesom 175 euro per aandeel dan in gang kan worden gezet. 3G Capital heeft meer dan 95 procent van de aandelen in handen, nadat op 30 december vorig jaar een overname werd aangekondigd. De laatste handelsdag is vermoedelijk op 28 oktober. Bron: ABM Financial News

