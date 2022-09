CEO Unilever stapt op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Alan Jope stapt per eind 2023 op als CEO van Unilever. Dit maakte het voedingsmiddelenconcern maandagochtend bekend. Jope stopt na vijf jaar als CEO van het bedrijf, maar werkte desondanks ruim 35 jaar bij Unilever. Unilever zal op zoek gaan naar een opvolger, zowel binnen als buiten het bedrijf. "Groei blijft onze topprioriteit en in de aankomende kwartalen zal ik nog volledig gefocust zijn op een gedisciplineerde uitvoering van onze strategie", aldus Jope maandag. Bron: ABM Financial News

