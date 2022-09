AEX start handelsweek onder spanning Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting toch weer lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,2 procent. Vrijdag beleefde het Damrak nog een donkerrode handelsdag met een verlies voor de AEX van 2,8 procent op een slotstand van 639,28 punten. Italië stemde zondag voor een nieuw parlement en partijleider Giorgia Meloni van de nationaal-conservatieve partij Fratelli d’Italia claimde vannacht de overwinning, met ruim een kwart van de stemmen. Een alliantie met de partij van Matteo Salvini en het Forza Italia van Silvio Berlusconi lijkt geen meerderheid te hebben gehaald. De euro zakte vanochtend ten opzichte van de dollar naar een nieuw dieptepunt op 0,9623. Handelaren zullen vandaag extra alert zijn op Italiaanse obligaties. In Azië verliezen de beurzen in Tokio en Seoel vanochtend tot drie procent. De Hang Seng in Hongkong weet daarentegen de schade te beperken, dankzij onder meer een forse winst voor techzwaargewicht Tencent en in minder mate Alibaba. Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 vrijdagavond met 1,7 procent in het rood, nipt boven de laagste stand van het jaar die half juni werd neergezet. Bij de start van dit beursjaar noteerde de index nog op de hoogste stand ooit, maar inmiddels staat er dit jaar een koersverlies van 22,5 procent op de borden. De Amerikaanse oliefuture koerst vanochtend een half procent lager, na een daling vrijdagavond in New York van maar liefst bijna zes procent tot 78,74 dollar per vat. Halverwege juni piekte de future nog boven de 120 dollargrens. "De dreiging van een wereldwijde recessie blijft wegen op de olieprijzen, waarbij de wijdverbreide monetaire verkrapping in de afgelopen dagen de vrees voor een aanzienlijke groeivertraging heeft aangewakkerd", zei marktanalist Craig Erlam van Oanda. De oliemarkt blijft echter krap, voegde Erlam toe, en OPEC+ heeft aangeven bereid te zijn het aanbod verder te beperken, zelfs als ze de huidige productiequota niet halen. Rentespook hangt boven de markten De afgelopen beursweek stond in het teken van de centrale banken, met name van de Amerikaanse Federal Reserve. De Fed verhoogde de rente woensdagavond met 75 basispunten. Dat was geen verrassing, maar dat gold niet voor de renteverwachtingen die de centrale bank presenteerde. Volgens de zogeheten dot plot wordt de beleidsrente nog voor het einde van dit jaar naar 4,4 procent opgetrokken. "Dit betekent dat er voor november nog een verhoging van 75 basispunten aan zit te komen en voor december nog eens 50 basispunten. Voor eind volgend jaar wordt nu een niveau van 4,6 procent verwacht door de Fed-bestuurders", aldus Simon Wiersma van ING. De Fed schetst hiermee een agressiever beeld dan verwacht. "De geldkraan gaat sneller en verder dicht." En dat zorgde voor tegenwind op de mondiale beursvloeren. Beleggers hebben in de loop van de ochtend aandacht voor de vrijgave van de Duitse Ifo-index. Vanmiddag staat daarnaast de Chicago Fed-index op de agenda. Bedrijfsnieuws Berenberg verhoogde het advies voor Unilever van Houden naar Kopen en het koersdoel van 46,50 naar 55,50 euro. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index daalde vrijdag 1,7 procent tot 3.693,26 punten, de Dow Jones index verloor 1,6 procent op 29.590,41 punten en de Nasdaq noteerde 1,8 procent lager op 10.867,93 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.