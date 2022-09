Rechts wint Italiaanse verkiezingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) Het rechtse Fratelli d'Italia onder leiding van Giorgia Meloni heeft de Italiaanse parlementsverkiezingen zondag gewonnen, zoals ook werd verwacht. Daarmee is de kans groot dat de derde economie van Europa voor het eerst sinds 2011 weer een rechtse regering krijgt. De partij van Meloni won iets meer dan 25 procent van de stemmen, terwijl haar bredere rechtse coalitie, met de partijen van Matteo Salvini en Forza Italia van Silvio Berlusconi, circa 44 procent van de stemmen kreeg, aldus voorlopige stemuitslagen. De centrum-linkse Democratische Partij, de belangrijkste tegenstander van rechts, won 19 procent. Meloni vierde op Twitter haar overwinning en zei het gestelde vertrouwen niet te zullen beschamen. "We zijn klaar om Italië nieuw leven in te blazen", beloofde ze. De euro/dollar handelt maandag op 0,9631. Vrijdagavond rond het slot op Wall Street was dit 0,9689. Aan het einde van de Europese handelsdag noteerde de munt op 0,9728. Bron: ABM Financial News

