Europese beurzen openen naar verwachting verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een verdeelde opening tegemoet, na de overwinning van rechts onder leiding van Giorgia Meloni in de Italiaanse verkiezingen, wat voor nog meer druk op de euro zorgt.

IG voorziet een openingsverlies van 61 punten voor de Duitse DAX, een min van 25 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 40 punten voor de Britse FTSE 100. De Italiaanse beurs lijkt maandag ook duidelijk lager van start te gaan.

De Europese beurzen zijn vrijdag stevig in het rood gesloten als gevolg van de vrees voor een wereldwijde recessie.

"Een week die werd gedomineerd door meer agressieve monetaire verkrapping, heeft ervoor gezorgd dat de aandelenmarkten verder zijn gedaald,", zei marktanalist Richard Hunter van Interactive Investor vrijdag, wijzend op de verslechterde economische vooruitzichten.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de dienstensector en de industrie in de eurozone in september harder zijn gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 49,8 naar 48,9, terwijl de index voor de industrie daalde van 49,6 naar 48,5. De samengestelde index daalde zo van 48,9 naar 48,2.

Terwijl de krimp in Duitsland toenam, compenseerde de groei van de dienstensector voor de krimp in de industrie in Frankrijk. De Britse dienstensector is in september gekrompen, terwijl deze een maand eerder nog groeide, maar in de industrie nam de krimp deze maand iets af.

"Een recessie in de eurozone is nu echt ophanden", waarschuwde hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global Market Intelligence.

Bedrijfsnieuws

Easyjet verwacht dat de vakantievluchten in het boekjaar 2022 een winst voor belastingen zullen opleveren van meer dan 35 miljoen Britse pond en stelde dat het op schema ligt om een winst van 100 miljoen te boeken op de middellange termijn. Het aandeel daalde 4,9 procent.

Op de beursborden van Parijs noteerde slechts één aandeel in het groen. Dassault won 0,4 procent. Renault was met een verlies van 7,1 procent de sterkste daler.

In Frankfurt won Symrise 2,5 procent. Sartorius was met een winst van 1,1 procent de enige andere stijger onder de hoofdaandelen, terwijl Continental 9,7 procent verloor. Volkswagen daalde circa 5 procent.

Het aandeel Shell daalde in Amsterdam 7,1 procent, BP leverde in Londen 5,5 procent in. Het aandeel TotalEnergies verloor in Parijs 4,9 procent.

Euro STOXX 50 3.348,60 (-2,3%)

STOXX Europe 600 390,40 (-2,3%)

DAX 12.284,19 (-2,0%)

CAC 40 5.783,41 (-2,3%)

FTSE 100 7.018,60 (-2,0%)

SMI 10.137,78 (-1,6%)

AEX 639,28 (-2,8%)

BEL 20 3.420,99 (-2,2%)

FTSE MIB 21.066,55 (-3,4%)

IBEX 35 7.583,50 (-2,5%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in de min, nadat de Amerikaanse beurzen vrijdag ook al lager zijn gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten daalden vrijdag, terwijl de rente op treasuries licht waren weggezakt van hun hoogste niveau's in jaren, nadat de Fed woensdag de rente voor de derde opeenvolgende keer met 75 basispunten verhoogde en aangaf de rente voorlopig te blijven verhogen.

"De recessierisico's zijn toegenomen en niemand wil de laatste zijn die zich door de deur wurmt", zei marktanalist Russell Evans van Avitas Wealth Management.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Amerikaanse industrie in september verder is aangetrokken, terwijl de krimp in de dienstensector flink afnam. De index voor de dienstensector steeg van 43,7 tot 49,2, terwijl de index voor de industrie steeg van 51,5 naar 51,8, waardoor de samengestelde index steeg van 44,6 naar 49,3.

De novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 5,7 procent, ofwel 4,75 dollar, lager op 78,74 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staat maandag in de VS de Chicago Fed-index van september geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

FedEx gaat 2,2 miljard tot 2,7 miljard dollar aan kosten besparen in het komende jaar, onder andere door vluchten te schrappen, terwijl de tarieven voor post en pakketten in januari met 6,9 procent worden verhoogd. Dat liet FedEx donderdag nabeurs weten, nadat de pakketbezorger vorige week al met een winstwaarschuwing kwam. Het aandeel daalde ruim 3,0 procent.

Tesla klaagt een Californische instantie aan dat een rechtszaak tegen het bedrijf heeft aangespannen wegens rassendiscriminatie. Het aandeel noteerde vrijdag 4,6 procent lager.

S&P 500 index 3.693,24 (-1,7%)

Dow Jones index 29.590,41 (-1,6%)

Nasdaq Composite 10.867,93 (-1,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag overwegend lager.

Nikkei 225 26.455,61 (-2,6%)

Shanghai Composite 3.085,77 (-0,1%)

Hang Seng 17.964,23 (+0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 0,9623. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 0,9689 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 0,9728 op de borden.

USD/JPY Yen 144,14

EUR/USD Euro 0,9623

EUR/JPY Yen 138,69

MACRO-AGENDA:

02:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (Jap)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - September (Dld)

14:30 Chicago Fed index - Augustus (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten