Valuta: sterke dollar geen goed nieuws

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar is aan een flinke opmars bezig, maar dit is niet iets om toe te juichen. Dit vindt valutahandelaar Joost Derks van iBanFirst. "Een wereld met een sterke dollar is voor niemand goed nieuws", meent Derks. De dollar veerde na het recente rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve flink op. De euro/dollar noteert inmiddels op 0,969. "Het zou ons niet verbazen als verschillende centrale bankiers gaan nadenken over manieren om de glijbaan van hun thuismunt te stoppen", aldus Derks. En dat betekent dat de kans op interventies stijgt. De Japanse centrale bank deed dit afgelopen week al. Dat was voor het eerst sinds 1998, merkte de handelaar op. De dollar/yen noteert op 143,32. "Op de korte termijn werkt het zeker, maar op de lange termijn zijn macro-economische aanpassingen van grotere invloed." Japan kampt met een veel lagere inflatie dat Europa en de VS. De Bank of Japan heeft dan ook "de ultieme kans" om niet dezelfde fout te maken als de ECB en de Fed hebben gemaakt door de inflatie te onderschatten. Maar aangezien de Bank of Japan verwacht dat de inflatie volgens jaar weer op 2 procent staat, vreest Derks dat ook de BoJ voor de bijl gaat. "En blijkbaar ben ik niet de enige gezien de marktreactie." Bron: ABM Financial News

