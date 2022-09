Rustigere week in verschiet na geweld centrale banken

(ABM FN-Dow Jones) Na al het geweld van de centrale banken afgelopen weken, lijkt het komende week een stukje rustiger te worden op de beurs.

Afgelopen week verhoogden de centrale banken van de VS, het VK, Noorwegen, Zweden en Zwitserland de rente. De Bank of Japan handhaafde de rente maar greep wel in op de valutamarkt. In Turkije werd de rente juist verlaagd, ondanks een inflatie van meer dan 80 procent.

Zondag vinden in Italië verkiezingen plaats. Opiniepeilingen wijzen erop dat Giorgia Meloni die gaat winnen. Beleggers zullen vooral de rentespread in de gaten houden. En ook de Europese Centrale bank zal dit doen.

Maandag let de markt op het ondernemersvertrouwen in Duitsland, berekend door Ifo, en de Chicago Fed index.

Dinsdag zijn het vooral cijfers uit de VS die er toe doen. Naast de orders voor duurzame goederen staat het consumentenvertrouwen van The Conference Board op de agenda en zijn er verschillende cijfers over de huizenmarkt.

Halverwege de week volgt dan het consumentenvertrouwen in Duitsland en Frankrijk en opnieuw cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. Ook zijn er de wekelijkse olievoorraden in de VS.

Donderdag is er het consumentenvertrouwen in de EU en zijn er ook inflatiecijfers uit België en Duitsland. In de VS staan de wekelijkse steunaanvragen en groeicijfers op de rol.

Vrijdag zijn er dan Chinese inkoopmanagersindices en Duitse detailhandelsverkopen. Inflatiecijfers zijn er uit Frankrijk en de eurozone. In Amerika staan de persoonlijke inkomens en uitgaven gepland. Die cijfers gaan altijd gepaard met de PCE-inflatie, een voor de Fed erg belangrijk cijfer bij het bepalen van het monetair beleid.

Vrijdag eindigt met het vertrouwen van Joe Sixpack, berekend door de universiteit van Michigan.

Naast de rente en inflatie zal ook de oorlog in Oekraïne een belangrijke rol blijven spelen.

De Russische president Vladimir Poetin kondigde vorige week een gedeeltelijke mobilisatie van Rusland af en dreigde ook met de inzet van nucleaire wapens. Rusland zal "alle instrumenten waarover het beschikt" inzetten om iedere bedreiging aan het adres van Rusland de kop in te drukken, zo waarschuwde hij.

Bedrijven?

De Nederlandse agenda is vrijwel leeg voor komende week. Donderdag noteert Randstad ex-dividend en vrijdag is er een beleggersdag van Ctac, de jaarvergadering van Hunter Douglas en een Bava over de benoeming van de nieuwe CEO van Philips.

De Belgische agenda is voor komende week ook bijna leeg. Dinsdag zijn er cijfers van Onward Medical en woensdag volgen die van Fluxys.

Internationaal is de agenda ook mager. Woensdag zal de markt letten op de kwartaalcijfers van meme-aandeel Bed Bath & Beyond. Donderdag zijn er cijfers van Nike en beleggers in de halfgeleidersector letten op de resultaten en vooral de outlook van Micron Technology.