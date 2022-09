Centrale banken geven aandelen geen lucht

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week verder gedaald, na een serie renteverhogingen die de recessievrees verder aanwakkerden.

Vrijdag eindigde de AEX na een koersverlies van 2,8 procent op 638,28 punten. Dat betekende een weekverlies van bijna 4 procent.

Vorige week vrijdag sloot de Amsterdamse hoofdgraadmeter op 664,83 punten, toen na een daling van ruim 3 procent op weekbasis.

De afgelopen beursweek stond in het teken van de centrale banken, met name van de Amerikaanse Federal Reserve.

De Fed verhoogde de rente woensdagavond met 75 basispunten. Dat was geen verrassing, maar dat gold niet voor de renteverwachtingen die de centrale bank presenteerde. Volgens de zogeheten dot plot wordt de beleidsrente nog voor het einde van dit jaar naar 4,4 procent opgetrokken.

"Dit betekent dat er voor november nog een verhoging van 75 basispunten aan zit te komen en voor december nog eens 50 basispunten. Voor eind volgend jaar wordt nu een niveau van 4,6 procent verwacht door de Fed-bestuurders", aldus Simon Wiersma van ING. De Fed schetst hiermee een agressiever beeld dan verwacht. "De geldkraan gaat sneller en verder dicht."

En dat zorgde voor tegenwind op de mondiale beursvloeren.

Maar niet alleen de Fed verhoogde de rente. In Zweden ging de rente met 100 basispunten omhoog, in Zwitserland met 75 basispunten en in Noorwegen en het het Verenigd Koninkrijk met 50 basispunten. In alle gevallen werd gewezen op de hoge inflatie. Dat deed de Japanse centrale bank ook, maar de rente bleef hier ongemoeid. Wel greep de bank in op de valutamarkt om de yen "te verdedigen", aldus Michael Hewson van CMC Markets.

De vreemde eend in de bijt was de Turkse centrale bank. Ondanks een extreme inflatie van meer dan 80 procent besloot het beleidsorgaan om de rente juist met 100 basispunten te verlagen. Wel staat de rente daarmee nog altijd op 12 procent.

Inmiddels noteert de Amerikaanse tienjaarsrente op 3,688 procent en de tweejarige variant op 4,203 procent. Een zogeheten inverse rentecurve, waarin langere rentes lager zijn dan kortere looptijden, is vaak een signaal voor een aanstaande recessie.

"Op basis van historische correlaties is de 2 en 10-jaars inversie nu zo sterk dat de kans op een recessie in de VS groter dan 50 procent is", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

De bank verwacht in de tweede helft van 2023 een recessie volgens de officiële definitie van de NBER, "dat wil zeggen waarin ook de arbeidsmarkt een neergang laat zien".

Woensdag schrok de markt op van een speech van de Russische president Vladimir Poetin.

Poetin kondigde een gedeeltelijke mobilisatie van het land af en dreigde ook met de inzet van nucleaire wapens. Rusland zal "alle instrumenten waarover het beschikt" inzetten om iedere bedreiging aan het adres van Rusland de kop in te drukken, zo waarschuwde hij.

"Zijn speech zette de Russische roebel lager en de olieprijzen juist hoger", aldus analist Victoria Scholar van Interactive Investor.

Dit effect was echter maar van korte duur. Vooral vrijdag daalde de olieprijs hard. Een vat WTI kost momenteel 79,43 dollar en een vat Brent 86,15 dollar.

De euro kreeg afgelopen week klappen. Waar de euro/dollar vorige week nog op 1,0015 noteerde, was dat deze vrijdag 0,9690.

Stijgers en dalers

In de AEX wist alleen Unilever de week met winst af te sluiten. Het aandeel steeg 0,8 procent. Daar stonden grote verliezen tegenover. Philips daalde 9,9 procent, Unibail-Rodamco en Just Eat Takeaway werden ruim 15 procent goedkoper.

In de AMX bleef het aantal stijgers ook beperkt tot één. JDE Peet's won 0,2 procent.

De grootste dalers waren PostNL en vastgoedfondsen WDP en CTP. PostNL daalde 11,6 procent en CTP en WDP 12,5 en 13,4 procent. Vastgoed heeft doorgaans last van een stijgende rente. Dit merkte ook Barclays vrijdag in een rapport op. De koersdoelen voor WDP en CTP gingen omlaag en WDP werd op de verkooplijst gezet. CTP blijft volgens de Britse bank wel koopwaardig.

Een opvallende stijger in de AScX was Majorel. Het aandeel steeg bijna 11 procent. Afgelopen week bleek dat de fusiegesprekken met Sitel definitief van de baan zijn.

Net als in de andere indexen was ook in de AScX vastgoed de gebeten hond. Vastned verloor 16,0 procent en NSI 16,4 procent.