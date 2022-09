Wall Street lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager gesloten. De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,7 procent tot 3.693,26 punten, de Dow Jones index verloor 1,6 procent op 29.590,41 punten en de Nasdaq noteerde 1,8 procent lager op 10.867,93 punten. De Amerikaanse aandelenmarkten daalden vrijdag, terwijl de rente op treasuries licht waren weggezakt van hun hoogste niveau's in jaren, nadat de Fed woensdag de rente voor de derde opeenvolgende keer met 75 basispunten verhoogde en aangaf de rente voorlopig te blijven verhogen. "De recessierisico's zijn toegenomen en niemand wil de laatste zijn die zich door de deur wurmt", zei marktanalist Russell Evans van Avitas Wealth Management. Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Amerikaanse industrie in september verder is aangetrokken, terwijl de krimp in de dienstensector flink afnam. De index voor de dienstensector steeg van 43,7 tot 49,2, terwijl de index voor de industrie steeg van 51,5 naar 51,8, waardoor de samengestelde index steeg van 44,6 naar 49,3. De euro/dollar noteerde op 0,9689. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 0,9750 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9836 op de borden. De novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 5,7 procent, ofwel 4,75 dollar, lager op 78,74 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op macro-economisch vlak staat maandag in de VS de Chicago Fed-index van september geagendeerd. Bedrijfsnieuws FedEx gaat 2,2 miljard tot 2,7 miljard dollar aan kosten besparen in het komende jaar, onder andere door vluchten te schrappen, terwijl de tarieven voor post en pakketten in januari met 6,9 procent worden verhoogd. Dat liet FedEx donderdag nabeurs weten, nadat de pakketbezorger vorige week al met een winstwaarschuwing kwam. Het aandeel daalde ruim 3,0 procent. Tesla klaagt een Californische instantie aan dat een rechtszaak tegen het bedrijf heeft aangespannen wegens rassendiscriminatie. Het aandeel noteerde vrijdag 4,6 procent lager. Bron: ABM Financial News

