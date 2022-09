Olieprijs fors lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag fors lager gesloten, terwijl de angst voor een recessie financiële markten in de greep hield, aandelen en obligaties daalden en de dollar verder steeg. De olieprijs sloot vrijdag voor het eerst sinds januari onder de 80 dollar per vat. De Federal Reserve verhoogde eerder deze week zijn belangrijkste rente, de federal funds rate, voor de derde opeenvolgende keer met 75 basispunten. De Amerikaanse centrale bank raamde dat de rente meer zal oplopen dan marktvolgers eerder hadden verwacht. Een aantal andere centrale banken hebben deze week ook renteverhogingen doorgevoerd, wat de bezorgdheid van beleggers over de economische vooruitzichten heeft versterkt. "De dreiging van een wereldwijde recessie blijft wegen op de olieprijzen, waarbij de wijdverbreide monetaire verkrapping in de afgelopen dagen de vrees voor een aanzienlijke groeivertraging heeft aangewakkerd", zei marktanalist Craig Erlam van Oanda. "Centrale banken lijken nu te accepteren dat een recessie de prijs is die moet worden betaald om grip te krijgen op de inflatie, die volgend jaar op de vraag [naar olie] zou kunnen drukken", zei hij. De markt blijft echter krap, zei Erlam, en OPEC+ heeft aangeven bereid te zijn het aanbod verder te beperken, zelfs als ze de huidige productiequota niet halen. De vooruitgang richting een nucleair akkoord voor Iran, waardoor het land de export zou kunnen hervatten, lijkt ook tot stilstand te zijn gekomen. De novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 5,7 procent, ofwel 4,75 dollar, lager op 78,74 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

