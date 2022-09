Update: dreigementen Poetin jagen grondstoffenprijzen hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aankondiging door de Russische president Vladimir Poetin van een gedeeltelijke mobilisatie om de vastgelopen militaire operaties in Oekraïne vlot te trekken, heeft geleid tot een stijging van de gas- en tarweprijzen. Dit constateerde hoofd grondstoffenstrategie bij Saxo Bank Ole Hansen vrijdag. De Europese aardgasprijs steeg naar meer dan 200 euro per MWh, terwijl ook de prijs van diesel weer oploopt en de tarweprijzen op de beurzen van Chicago en Parijs nieuwe pieken bereiken. Eerder deze week noteerde de aardgasprijs nog op 170 euro. "Grondstoffen die afhankelijk zijn van het aanbod uit Rusland en het Zwarte Zeegebied hebben gereageerd door hoger te handelen, met bijzondere aandacht voor gas, diesel en niet in het minst tarwe", aldus Hansen van Saxo. De vrees bestaat volgens Hansen dat Rusland de gasstromen via de twee resterende pijpleidingen die nog open zijn, verder zal verminderen. Een escalatie van de spanningen kan volgens de strateeg een impact hebben op het vermogen om tarwe te verschepen naar een wereldmarkt die zich zorgen maakt over het aanbod in de aanloop naar de winter op het noordelijk halfrond en een driedubbele dip van de zeewatertemperatuur in La Nina die problemen kan veroorzaken voor producenten op het zuidelijk halfrond, vooral in Australië. Update: om titel aan te passen. Bron: ABM Financial News

