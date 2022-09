Obligatie: ArcelorMittal betaalt fors meer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft deze week 600 miljoen euro opgehaald op de obligatiemarkt, maar moest wel meer betalen dan bij eerdere emissies. Bij de laatste emissie, die in vier jaar moet worden terugbetaald, moest de staalgigant een jaarlijks rente van bijna 5 procent bieden om beleggers over de streep te trekken. Dat is een premie van 230 basispunten boven de benchmark voor een vergelijkbare looptijd, maar ook een aanzienlijk hogere premie dan bij eerdere emissies, zag obligatiespecialist Goldwasser Exchange. Nadat ArcelorMittal optimaal had geprofiteerd van de stijgende grondstoffenprijzen en vorig jaar een recordwinst boekte, zijn de marktomstandigheden nu ongunstiger, met een dalende vraag als gevolg van een verwachte recessie en stijgende energieprijzen. Goldwasser merkt ook op dat ArcelorMittal had aangegeven met deze lening tussen de 500 en 1 miljard euro te willen ophalen. "Het opgehaalde bedrag ligt dus aan de onderkant van deze bandbreedte, wat eveneens een teken is van de verslechtering in de markt." Volgens Goldwasser "waren beleggers misschien wat voorzichtig, anticiperend op een snellere rentestijging, wat het opgehaalde bedrag, maar ook de hogere uitgiftepremie verklaart". Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.