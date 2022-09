Beursblik: Goldman Sachs verlaagt koersdoel S&P 500 stevig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft na de recente renteverhoging door de Federal Reserve en vooral de afgegeven dot plot besloten het koersdoel voor de S&P 500 te verlagen van 4.300 naar 3.600 punten. "De renteverwachtingen liggen nu hoger dan we eerder aannamen", aldus aandelenspecialist David Kostin van Goldman. Reden voor hem om zijn koersdoel te verlagen. Aan het begin van dit jaar had de zakenbank nog een koersdoel van 5.100 punten voor de S&P, maar dit werd eerst al verlaagd naar 4.700 en vervolgens naar 4.300 punten, en nu dus met nog eens 700 punten. De S&P sloot donderdag op 3.757,99 punten en dreigt vrijdag bij opening verder te dalen. "De relatie tussen aandelen en rentes is dynamisch", aldus Kostin. En nu de S&P steeds meer snelgroeiende techbedrijven bevat, is de index ook steeds rentegevoeliger, aldus de aandelenspecialist. Bij de verlaging van het koersdoel naar 4.300 punten, verwachte de markt dat de Fed zou stoppen met het verhogen van de rente op ongeveer 3,25 procent. Inmiddels staat de rente op dit niveau en kijkt de Fed nog lang niet klaar met verhogen. De markt denkt dat de Fed begin november de rente nog eens met 75 basispunten verhoogt en dan in december met 50 punten. Economen van Goldman mikken voor volgend voorjaar op een rente van 4,75 procent. Aan het begin van dit jaar stond de koerswinstverhouding voor de S&P op 21, maar dat is inmiddels 16. Kostin vindt dat dit naar 14 moet. Op het eerste gezicht is het nieuwe koersdoel van Kostin geen drama. Het neerwaarts potentieel van dit koersdoel is nog maar een procent of 4. Maar, zo waarschuwt de aandelenspecialist, de risico's liggen aan de onderkant. De hardnekkige inflatie in combinatie met een agressieve Fed maakt de kans op een recessie alleen maar groter, aldus Goldman. Dat er een recessie in de komende 12 maanden komt, schat de bank in op 35 procent. "En in een recessie verwachten we dat de winsten zullen dalen", aldus Kostin, die de S&P dan ziet dalen naar 3.150 punten. Bron: ABM Financial News

