Valuta: Britse pond stevig onder druk

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Britse pond verliest vrijdag aanzienlijk terrein in aansluiting op de economische hervormingen die de regering in Londen presenteerde. Dit zegt analist Naeem Aslam van AvaTrade. Hij stelde dat de markt het vertrouwen in de Britten steeds meer kwijt raakt, omdat de beleidsmakers eerder de problemen voor zich uitschuiven dan deze aanpakken, ofschoon zij in de optiek van Aslam ook niet zo veel keus hebben. Door alle stimuleringsplannen die Londen presenteerde, meent analist Simon Harvey van Monex Europe dat de Bank of England alleen maar meer genoodzaakt wordt om de rente bij de volgende vergadering met 75 basispunten te verhogen. De Britse munt noteerde vrijdag 1,8 procent lager op 1,1056 dollar. Bron: ABM Financial News

