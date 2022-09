Weer dreigt verlies op Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten lijken vrijdag weer lager te openen. Futures op de S&P noteren 1,2 procent in het rood en die op de Nasdaq 1,3 procent. Daarmee dreigt Wall Street ook op weekbasis verlies te lijden. De S&P 500 sloot vorige week op 3.873,27 punten en de Nasdaq op 11.448,40 punten. Gisterenavond waren de slotstanden respectievelijk 3.757,99 en 11.066,81 punten. Na de recente renteverhoging door de Federal Reserve en vooral de afgegeven dot plot, heeft Goldman Sachs besloten het koersdoel voor de S&P 500 te verlagen van 4.300 naar 3.600 punten. "De renteverwachtingen liggen nu hoger dan w eerder aannamen", aldus aandelenspecialist David Kostin van Goldman. Reden voor hem om zijn koersdoel te verlagen. Aan het begin van dit jaar had de zakenbank nog een koersdoel van 5.100 punten voor de S&P, maar dit werd eerst al verlaagd naar 4.700 en vervolgens naar 4.300 punten. "De relatie tussen aandelen en rentes is dynamisch", aldus Kostin. En nu de S&P steeds meer snelgroeiende techbedrijven bevat, is de index ook steeds rentegevoeliger, aldus de aandelenspecialist. Op de agenda staat vanmiddag alleen de voorlopige inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie en dienstensector. In Europa zorgden de inkoopdata niet voor opluchting. "Een recessie in de eurozone ligt in het verschiet, nu bedrijven melding maken van verslechterende bedrijfsomstandigheden en toenemende druk door de stijgende energiekosten", aldus econoom Chris Williamson van S&P Global. De euro/dollar noteert vrijdag op 0,9754. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,787 procent en de tweejarige variant staat op 4,229 procent. "Op basis van historische correlaties is de 2 en 10-jaars inversie nu zo sterk dat de kans op een recessie in de VS groter dan 50 procent is", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. De bank verwacht in de tweede helft van 2023 een recessie volgens de officiële definitie van de NBER, "dat wil zeggen waarin ook de arbeidsmarkt een neergang laat zien". Bedrijfsnieuws FedEx gaat 2,2 miljard tot 2,7 miljard dollar aan kosten besparen in het komende jaar, onder andere door vluchten te schrappen, terwijl de tarieven voor post en pakketten in januari met 6,9 procent worden verhoogd. Dat liet FedEx donderdag nabeurs weten, nadat de pakketbezorger vorige week al met een winstwaarschuwing kwam. FedEx lijkt bijna 2 procent lager te openen. Slotstanden De S&P500-index sloot donderdag 0,8 procent lager op 3.757,99 punten. De Dow Jones-index daalde 0,4 procent tot 30.076,68 punten en technologiebeurs Nasdaq eindigde 1,4 procent lager op 11.066,81 punten. Bron: ABM Financial News

