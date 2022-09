Euro blijft dalen

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag onder 0,98 dollar na publicatie van Europese inkoopmanagersindices die geen reden tot vreugde boden.

"De markt oogt bovendien nerveus", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "De vele rentebesluiten van deze week zijn nog niet geheel door de markt geabsorbeerd. De euro heeft het lastig, maar de daling gaat relatief geleidelijk. Voorlopig blijft de dollar een indirecte veilige haven, maar ik zou de euro op dit niveau niet verder verkopen. Het kan interessant worden wat de bewegingen in de valutamarkt worden nu de yen meer in het spel betrokken raakt met een Bank of Japan die de rente niet verhoogt, maar donderdag wel op de valutamarkt ingreep", aldus Boele.

ABN AMRO heeft de Fed-visie, na het rentebesluit van afgelopen woensdag en de daarbij meegekomen dot plot, gewijzigd en verwacht nu dat de bovengrens van de Fed funds rate eind dit jaar 4,5 procent bedraagt. Dit was 4,0 procent.

"De markt rekent op nog eens 125 basispunten aan renteverhogingen voor het einde van dit jaar, gespreid over twee bijeenkomsten. Deze marktverwachtingen zijn recentelijk niet veranderd. De dot plot toont een Fed funds tarief van 4,4 procent eind dit jaar", aldus de specialist van ABN AMRO vrijdag.

Na de Fed, volgden ook de centrale banken van Zwitserland, Zweden, Noorwegen en het Verenigde Koninkrijk met een verhoging van het rentetarief. Donderdag verhoogde de Zweedse centrale bank de rente met 100 basispunten, maar de Zweedse kroon bleek volatiel. "Beleggers waren nerveus over de wereldwijde groeivooruitzichten en zwakkere aandelenmarkten met een hogere volatiliteit van de aandelenmarkten. Dat is gewoonlijk geen positieve marktomgeving voor de kroon. De euro benaderde het hoogtepunt van maart rond 10,9 Zweedse kroon, tegelijk het dieptepunt voor de kroon. Grote renteverhogingen door de Riksbank geven steun aan de kroon, maar de munt is gevoeliger voor de wereldwijde groei- en handelsvooruitzichten. Bovendien heeft de verkiezingsuitslag waarschijnlijk ook de vooruitzichten voor de kroon getemperd", aldus Boele vrijdag.

De markt kreeg vanochtend een viertal Europese inkoopmanagersindices over september gepresenteerd en dat leek de eurokoers nog eens extra parten te spelen. De Franse inkoopmanagersindex viel over september nog mee, maar de Duitse liet een verder krimp van de economie zien in de voorlopige metingen van S&P Global, de huidige eigenaar van Markit. De index van de eurozone daalde naar net boven de 48, gelijk aan de prognose. De Britten zagen de economie in de eerste meting onder de verwachting uitkomen en verder krimpen.

Vanmiddag volgt in de Verenigde Staten eveneens de inkoopmanagersindices voor september.

De Federal Reserve organiseert vandaag een virtuele bijeenkomst onder de titel 'Fed Listens' en waarop Fed-bestuurders Jerome Powell, Michelle Bowman en Lael Brainard het woord krijgen.

De euro noteerde vrijdag 0,8 procent lager op 0,9766 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8728 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,6 procent en noteerde op 1,1190 dollar. De dollar noteerde vrijdag weer boven de 142 yen, nadat de munt donderdag na de interventie van de Bank of Japan onder dat niveau was terechtgekomen. Voor die ingreep lag de koers van de dollar boven de 144 yen.