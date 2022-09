Britse economie krimpt nog harder

(ABM FN-Dow Jones) De Britse dienstensector is in september gekrompen, maar in de industrie nam de krimp juist iets af. Dit bleek vrijdag uit voorlopige cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in september uit op 49,2 tegen 50,9 in augustus. Dat is de laagste stand in 20 maanden.

Hiervoor was door economen een indexstand van 50,0 voorzien.

De inkoopmanagersindex voor de Britse industrie bleek vrijdag in de voorlopige meting te zijn gestegen van 47,3 in augustus naar 48,5 in september. Dat is de hoogste stand in 2 maanden.

Hiervoor was een index van 47,2 verwacht.

De samengestelde index daalde zo van 49,6 naar 48,4, het laagste niveau in 20 maanden.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.