Deutsche Bank verlaagt koersdoel DSM

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft vrijdag het koersdoel voor DSM verlaagd van 180,00 naar 170,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Virginie Boucher-Ferte paste haar modellen aan na de desinvestering van Engineering Materials, die in de eerste helft van 2023 zal worden afgerond, maar ook op de afronding van de desinvestering van Protective Materials op 1 september. Verder scherpte Boucher-Ferte de verwachtingen voor de tak Health, Nutrition & Bioscience aan. Per saldo bleef de raming voor de voorziene EBITDA voor dit jaar grofweg gelijk, maar werd de raming voor 2023 met 2,5 procent verlaagd. Deutsche Bank mikt op een volumegroei van 1 procent met een margedaling van 50 basispunten, hetgeen een EBITDA-groei impliceert van slechts een procent in 2023. "De veranderingen in de ramingen impliceren ook een neerwaartse bijstelling van 12 tot 21 procent aan onze verwachtingen voor de winst per aandeel in de periode 2023 tot 2024", aldus Boucher-Ferte. De raming voor de winst per aandeel dit jaar bleef grofweg onveranderd. Het koersdoel werd verlaagd vanwege de neerwaartse aanpassingen in de ramingen en hogere kosten. Het aandeel DSM sloot donderdag op 114,55 euro. Bron: ABM Financial News

