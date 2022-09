'Air France-KLM zint op overnames in Zuid-Europa' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM wil de positie in Zuid-Europa verstevigen en richt de pijlen daartoe op zowel TAP Air als ITA. Dit schreef zakenkrant Het Financieele Dagblad vrijdag op basis diverse berichten. Zo zou de Portugese regering in gesprek zijn over de gedeeltelijke verkoop van TAP Air Portugal, aldus de Portugese financiële krant Expresso, waar het FD vrijdag naar verwees. Vorige maand bleek dat Air France-KLM op exclusieve basis onderhandelt over een overname van ITA. TAP en ITA behoren tot de laatst overgebleven reguliere luchtvaartmaatschappijen die niet zijn aangesloten bij een Europese groep. TAP is verlieslatend en werd tijdens de coronacrisis met 2,6 miljard euro aan staatssteun overeind gehouden. ITA is het oude Alitalia. Dit kan een aantrekkelijke partner worden vanwege de landingsrechten die het bedrijf heeft in Milaan en Rome, schreef de krant. Volgens het FD kan de indertijd verleende coronasteun nog wel een belemmering vormen. KLM heeft de door de staat gegarandeerde leningen wel al afgelost, partner Air France nog niet. KLM maakt volgens de krant nog wel altijd gebruik van de kredietruimte die de overheid biedt. En dan zijn er, naast het Frans-Nederlandse bedrijf, nog twee andere gegadigden voor de twee genoemde prooien: Lufthansa en IAG. Bron: ABM Financial News

