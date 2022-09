Europese beurzen openen naar verwachting min of meer onveranderd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een vlakke opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 4 punten voor de Duitse DAX, een min van 1 punt voor de Franse CAC 40 en een stijging van 10 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten donderdag lager, nadat de Fed en andere centrale banken de rentes verhoogden op woensdag en donderdag.

"De strijd tegen inflatie werd een tandje verder opgevoerd vandaag", stelde Michael Hewson van CMC Markets. De centrale banken van Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen volgden het voorbeeld van de Federal Reserve van woensdag en verhoogden de rente, terwijl ook de Bank of Japan ingreep om de yen te verdedigen, merkte hij op.

De Fed voerde woensdag een voor de derde keer op rij een renteverhoging door van 75 basispunten, zoals door de markt al werd verwacht, om de inflatie te beteugelen. Volgens de 'dot plot' wordt de beleidsrente nog voor het einde van dit jaar naar 4,4 procent opgetrokken.

"Dit betekent dat er voor november nog 75 basispunten verhoging aankomt en voor december nog eens 50 basispunten", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De Fed schetst hiermee een agressiever beeld dan verwacht. "De geldkraan gaat sneller en verder dicht."

Het consumentenvertrouwen in de eurozone verslechterde in september naar een nieuw dieptepunt, bleek verder. De index die het vertrouwen weergeeft, daalde van -25,0 in augustus naar -28,8 in september.



De mondiale staalproductie daalde in augustus trager, met 3 procent, omdat in China de productie licht steeg.

Bedrijfsnieuws

De Zwitserse zakenbank Credit Suisse overweegt zijn slecht draaiende investeringsbank op te splitsen in drie delen, waaronder een zogeheten 'bad bank'. Dit schreef de Britse zakenkrant The Financial Times donderdag. Het aandeel sloot 5,5 procent lager.

Novartis ziet het realiseren van groei in de Verenigde Staten momenteel als topprioriteit, zo stelde de Zwitserse farmareus donderdag in een strategie-update. Het aandeel sloot 1,1 procent lager.

De koersen van andere financiële waarden deden veelal wel goede zaken tegen de achtergrond van het stevige rentebeleid. Vooral Unicredit profiteerde met een plus van ruim 5 procent voor de Italiaanse bank. Voor Deutsche Bank was er een plus van meer dan 2 procent, voor Société Générale een winst van 1,6 procent, maar ING leverde in, net als KBC in Brussel.

In Amsterdam vielen de verliezen van de halfgeleidersector op. ASML verloor 5,2 procent, Besi 6,3 procent en ASMI 6,6 procent.

Euro STOXX 50 3.427,14 (-1,85%)

DAX 12.531,63 (-1,84%)

CAC 40 5.918,50 (-1,87%)

FTSE 100 7.159,52 (-1,08%)

SMI 10.297,65 (-1,26%)

AEX 657,40 (-1,85%)

BEL 20 3.499,15 (-1,67%)

FTSE MIB 21.799,11 (1,07%)

IBEX 35 7.774,70 (-1,24%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het rood, na eveneens een negatief slot op donderdag, terwijl de dollar en de rendementen op Amerikaanse staatsleningen gisteren verder stegen, na de derde omvangrijke renteverhoging door de Federal Reserve op rij, die de kans op een recessie verder liet toenemen.

Woensdag doken de beurzen nog veel dieper in het rood, na het rentebesluit van de Federal Reserve. De tegenvaller zat in de zogeheten 'dot plot'. De beleidsmakers van de Fed zien de beleidsrente dit jaar nog naar 4,4 procent stijgen.

"We blijven doorgaan tot de klus geklaard is", zei voorzitter Jerome Powell in een persconferentie om het rentebesluit toe te lichten. "Ik zou willen dat er een pijnloze manier is om dat te doen. Die is er niet", voegde hij eraan toe.

Powell deed tijdens de persconferentie "erg zijn best om geen lichtpuntje te benoemen", zei Christian Hoffmann van Thornburg Investment Management in Santa Fé.

Verder steeg het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS met 5.000 tot 213.000. De leidende indicatoren lieten zoals verwacht een verslechtering van het beeld zien en het Amerikaanse consumentenvertrouwen zakte in september naar een nieuw dieptepunt.

Bedrijfsnieuws

Meta Platforms wil de kosten met minimaal 10 procent verlagen in de komende maanden. Dit meldde The Wall Street Journal. Er vindt momenteel een reorganisatie plaats bij het moederbedrijf van Facebook, zeiden oude en huidige managers van het bedrijf tegen de zakenkrant, en die zal resulteren in een banenreductie. Het aandeel sloot licht hoger.

Cryptobeurs FTX wil in een nieuwe financieringsronde een miljard dollar ophalen bij investeerders. De nieuwe financieringsronde zou FTX waarderen op 32 miljard dollar, gelijk aan de waardering bij een eerdere financieringsronde in januari van dit jaar.

FedEx kondigde omvangrijke besparingen aan, na een recente winstwaarschuwing en koersval. Vooral in Azië en Europa ervaart de bezorger tegenwind, met name in de laatste weken van het kwartaal. Er moet zo'n 2,5 miljard dollar bespaard worden, onder andere door vliegtuigen aan de grond te houden bij de Express-tak en locaties te sluiten. De koers stond nabeurs vrijwel ongewijzigd, nadat het aandeel 0,8 procent hoger sloot.

De S&P500-index sloot 0,84 procent lager op 3.757,99 punten. De Dow Jones-index daalde 0,35 procent tot 30.076,68 punten en technologiebeurs Nasdaq eindigde 1,37 procent lager op 11.066,81 punten.

S&P 500 index 3.757,99 (-0,84%)

Dow Jones index 30.076,68 (-0,35%)

Nasdaq Composite 11.066,81 (-1,37%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag over de brede linie lager.

Nikkei 225 27.153,83 (-0,6%)

Shanghai Composite 3.075,33 (-1,1%)

Hang Seng 17.994,29 (-0,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 0,9823. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 0,9834 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 0,9827 op de borden.

USD/JPY Yen 142,26

EUR/USD Euro 0,9812

EUR/JPY Yen 139,74

MACRO-AGENDA:

06:30 Economische groei - Tweede kwartaal 2e raming (NL)

08:45 Ondernemersvertrouwen - September (Fra)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (VK)

15:00 Ondernemersvertrouwen - September (Bel)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten