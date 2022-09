Groei Nederlandse economie bevestigd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 2,6 procent gegroeid, in vergelijking tot het eerste kwartaal. Dit bleek vrijdag uit een tweede raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De investeringen en de overheidsconsumptie zijn opwaarts en het handelssaldo is neerwaarts bijgesteld. Per saldo is het groeicijfer gelijk aan dat van de eerste berekening. Ook het totaalbeeld is niet veranderd. De investeringen en het handelssaldo droegen het meest bij aan de economische groei. Daarnaast had de consumptie door huishoudens een positieve bijdrage, aldus het CBS. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het tweede kwartaal met 5,1 procent. Volgens de eerste berekening was dat 5,3 procent. Deze neerwaartse bijstelling wordt veroorzaakt door nieuwe cijfers over de financiële instellingen, de uitzend- en reisbranche, onroerend goed en de horeca. Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het tweede kwartaal met 85 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. De eerste berekening kwam uit op een toename van 94 duizend banen. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021 waren er in het tweede kwartaal van 2022 volgens de tweede berekening 474 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer. Dat was bij de eerste berekening 484 duizend. De tweede berekening wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal gemaakt. De eerste berekening, ongeveer 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie, zo legde het CBS vrijdag uit. Bron: ABM Financial News

